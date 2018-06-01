Александр Моор поздравил Голышмановский район с 95-летним юбилеем

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Голышмановский район проводит эффективную инвестиционную политику, развивает экономику и социальную сферу. Об этом заявил временно исполняющий губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя голышмановцев с 95-летием муниципалитета.

"Этот юбилей - особенный. Голышмановский район находится в одном шаге от приобретения статуса городского округа. Соответствующий законопроект уже рассмотрели областные парламентарии, и приняли его в первом чтении. Район шел к этому несколько лет, развивал свою экономику и социальную сферу, повышал собственные доходы, проводил активную инвестиционную политику", - отметил Александр Моор.

В 2017 году в Голышмановском районе был успешно реализован крупный инвестиционный проект по строительству крупнейшего в Сибири молочного комплекса, напомнил врио главы региона.

"А после ввода в строй третьей очереди голышмановская мегаферма станет самой большой в России. Аграрный сектор по-прежнему является основой экономики Голышмановского района. Такие показатели, как посевные площади, объемы производства зерна и молока в муниципалитете - одни из лучших в Тюменской области. Развивается социальная сфера муниципалитета. Голышмановцы очень трудолюбивые люди, они достигают заметных результатов в творчестве и спорте, бережно хранят свои традиции и культуру, заботясь о будущем своей малой Родины и всей Тюменской области", - сказал он.

Александр Моор вручил благодарности губернатора за добросовестный труд шести жителям муниципалитета. За выдающийся вклад в развитие агропромышленного комплекса звание "Почетный гражданин Голышмановского муниципального района" присвоено трактористу сельскохозяйственного предприятия "Голышмановское" Сергею Тутулову.

Отметим, что празднование 95-летнего юбилея муниципалитета совпало с открытием традиционного Шарохинского фестиваля народного творчества, который проходит на голышмановской земле уже в четвертый раз. Фестиваль носит имя уроженца Голышманово, заслуженного артиста России Леонида Шарохи и проходит при поддержке Госдумы РФ, Тюменской областной думы, правительства Тюменской области и администрации района.

В трехдневной фестивальной программе - выступления творческих коллективов из Тюменской области, Екатеринбурга и Перми, конкурсы танцоров, вокалистов, частушечников и гармонистов.

Евгений Бабенко