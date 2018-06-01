Впервые в Югре гранты получили IT-компании

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Реализация финансовой поддержки IT-компаниям впервые включена в региональную госпрограмму "Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", сообщает правительство округа.

Общая сумма грантов составила 500 тыс. рублей. Эту финансовую поддержку поделят три IT-компании Югры. Причем, в течение одного финансового года заявитель может получить субсидию на реализацию только одного IТ-проекта.

По результатам оценки третье место и грант в размере 120 тыс. рублей получила компания "Геопроектсервис" со своим проектом "Разработка геоинформационной базы данных по животному миру природного парка "Кондинские озера". Созданная информационная база позволит централизованно собирать, хранить, анализировать и графически визуализировать пространственные данные об озерах, реках, исторических и археологических памятниках культуры на территории "Кондинских озер". По мнению представителей природного парка, по результатам реализации проекта возможно создание единой геоинформационной базы данных охраняемых территорий Югры.

Второе место и грант в размере 145 тыс. рублей за проект "Портал строительных услуг" получила "Нетипичная инновационная компания". Портал поможет сконцентрировать на единой площадке все стороны, задействованные в сфере строительства: заказчиков, организации различных направлений (проектирование, строительство, электротехнические работы, дизайн, инженерные сети и другие) и представителей строительных отрядов. Таким образом, на портале жители Югры смогут выбрать узких специалистов или бригады под конкретный заказ, строительные компании – найти заказчика, а специализированные вузы и сузы – трудоустроить студентов.

За первое место 235 тыс. рублей грантовой поддержки получил научно-технический центр "Системы управления" за IТ-проект "Конструктор сбора и анализа данных". Данный программный комплекс могут использовать организации, имеющие большое количество филиалов и подведомственных организаций. Он позволит решать задачи динамического создания форм сбора данных и назначения ответственных за их наполнение, проводить автоматизированный анализ связанности данных и прогнозирование сценариев поведения связанных данных. Работа комплекса предусматривает единую систему авторизации с помощью ЕСИА. Данный проект начал реализовываться с декабря 2017 года.

"Мы планомерно будем работать над увеличением такой поддержки IT-компаний в автономном округе. Приглашаем принять участие в следующем отборе, который пройдет в начале 2019 года", – отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.