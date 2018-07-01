Биатлонист Евгений Гараничев получил диплом магистра в тюменском вузе

Фото biathlonrus.com Фото biathlonrus.com

Призер чемпионата Европы, тюменский биатлонист Евгений Гараничев получил диплом магистра, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Спортсмен успешно защитил дипломную работу в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета. Его работа посвящена гипоксическим условиям при подготовке биатлонистов. Эту тему он начал освещать еще в своей бакалаврской выпускной квалификационной работе.

Напомним также, что Евгений Гараничев является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года.