Биатлонист Евгений Гараничев получил диплом магистра в тюменском вузе
Фото biathlonrus.com
Призер чемпионата Европы, тюменский биатлонист Евгений Гараничев получил диплом магистра, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.
Спортсмен успешно защитил дипломную работу в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета. Его работа посвящена гипоксическим условиям при подготовке биатлонистов. Эту тему он начал освещать еще в своей бакалаврской выпускной квалификационной работе.
Напомним также, что Евгений Гараничев является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года.