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Биатлонист Евгений Гараничев получил диплом магистра в тюменском вузе

Спорт, 18:54 01 июля 2018

Фото biathlonrus.com

Призер чемпионата Европы, тюменский биатлонист Евгений Гараничев получил диплом магистра, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Спортсмен успешно защитил дипломную работу в Институте физической культуры Тюменского госуниверситета. Его работа посвящена гипоксическим условиям при подготовке биатлонистов. Эту тему он начал освещать еще в своей бакалаврской выпускной квалификационной работе.

Напомним также, что Евгений Гараничев является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

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# биатлон , Евгений Гараничев

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