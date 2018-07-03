Российско-Китайская деловая сессия пройдет в Тюмени

Фото ТПП ТО Фото ТПП ТО

Российско-Китайская деловая сессия состоится в Тюмени 11-12 июля. Она будет региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, который в этом году проводится в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, сообщает пресс-служба областной Торгово-промышленной палаты.

"Большинство членов Торгово-промышленной палаты выразили интерес в налаживании бизнес-связей с китайскими партнерами. Для этого будет организована биржа контактов с представителями около 30 промышленных компаний КНР, на которой предприниматели смогут обсудить перспективы сотрудничества", - отметила вице-президент ТПП Тюменской области Елена Аверина.

Основными темами сессии станут расширение взаимной торговли и инвестиционное партнерство. С российской стороны в сессии примут участие представители органов исполнительной власти Тюменской области и бизнеса. От Китайской Народной Республики ожидается участие представителей Посольства КНР в Москве, Китайской палаты международной торговли, промышленных компаний.

Основное мероприятие Российско-Китайской деловой сессии пройдет в тюменском технопарке (г. Тюмень, ул. Республики, 142) 12 июля.