Легкоатлетический полумарафон "Стальной характер" пройдет в Тюмени

Фото организаторов Фото организаторов

Легкоатлетический полумарафон "Стальной характер" впервые пройдет по главным улицам Тюмени 14 июля, сообщает областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Для всех любителей бега будут доступны три дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км. При этом на дистанциях 10 км и 21,1 км награды получат участники, занявшие с 1 по 5 места в абсолютном первенстве.

11 августа тюменцев ждет летний экстремальный забег "Стальной характер". Готовятся новые интересные форматы мероприятий, а также усовершенствованные препятствия.

Каждый участник забегов получит уникальную медаль финишера Тюменской серии беговых событий "Стальной характер", а общий призовой фонд превысит 700 тыс. рублей.

Серия беговых событий "Стальной характер" организуется в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" при поддержке правительства Тюменской области и фонда президентских грантов. Целью проекта, помимо популяризации ЗОЖ среди жителей Тюменской области, является привлечение спортивных туристов.

Узнать об условиях участия в забеге можно, заполнив форму регистрации по ссылке.