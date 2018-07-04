Александр Моор назвал закон о земельной амнистии актуальным и своевременным

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Очень актуальным и своевременным назвал региональный закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Напомним, закон, разработанный по инициативе врио главы региона и принятый депутатами Тюменской областной думы в июне, позволит жителям Тюменской области бесплатно оформить в собственность земельные участки и индивидуальные дома, возведенные до 1 сентября 2006 года и имеющие признаки самовольных построек. В частности, этот законодательный акт урегулирует проблемы более 700 домовладельцев в Тюмени, отметил заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов.

Депутат уточнил, что право на предоставление бесплатного земельного участка имеют граждане, владеющие индивидуальным жилым домом и фактически, проживающие в нем, чьи права на домовладение не были оформлены и зарегистрированы в установленном законом порядке. При этом жилой дом должен быть построен до 1 сентября 2006 года.

"Граждане имеют право на бесплатное предоставление земельного участка в собственность только один раз", - подчеркнул Владимир Ульянов. Региональный закон о земельной амнистии уже вступил в силу и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Александр Моор отметил, что в подавляющем большинстве случаев отсутствие необходимых правоустанавливающих документов на индивидуальные жилые дома связано с несовершенством законодательства девяностых - начала двухтысячных годов. "При этом для многих самовольно построенный дом является единственным жилым помещением. Поэтому я считаю закон очень актуальным и своевременным", - подчеркнул врио губернатора.

Евгений Бабенко