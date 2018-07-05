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Более двадцати человек эвакуировали из дома на Московском тракте в Тюмени из-за пожара

Происшествия, 09:22 05 июля 2018

фото из архива ГУ МЧС России по Тюменской области

22 человека эвакуировали из-за пожара из дома на ул. Московский тракт в Тюмени в 17 часов 17 минут 4 июля, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома.

"Спасатели вывели из горящей квартиры хозяина и приступили к эвакуации жителей дома. Двадцать одного жильца вывели из дома,- рассказал заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС Геннадий Грибич. - Причиной возникновения пожара стало занесение открытого источника огня".

В квартире выгорело 3 кв. метра жилой площади, повреждено имущество.

В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС. Размер ущерба предстоит установить.

Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось через 28 минут.

Анжела Лебедева

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# квартира , Московский тракт , пожар , эвакуация

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