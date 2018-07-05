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Более сотни молодых ямальских семей улучшили жилищные условия

Экономика, 17:21 05 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

118 молодых ямальских семей улучшили жилищные условия с начала 2018 года, сообщает правительство ЯНАО.

Государственная поддержка оказана из федерального и окружного бюджетов. В 2018 году 175 молодых семей выбрали федеральное направление, остальные предпочли окружную подпрограмму. Всего на Ямале жилищные условия улучшат 257 молодых семей.

Федеральные мероприятия по поддержке семей проводятся в рамках государственной подпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Окружные – в рамках государственной программы ЯНАО "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2020 годы".

В 2017 году 304 молодые семьи получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий: из них 131 семья в рамках окружного и 173 – в рамках федерального направлений. За последние семь лет улучшить свои жилищные условия смогли около 7 тыс. ямальских молодых семей.

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# жилье , молодые семьи , Ямал

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