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Юные хоккеисты тренируются с основной командой "Тюменский легион"

Спорт, 14:49 06 июля 2018

Фото vk.com/tyumenskylegion

Лидеры команд 2001 и 2002 года рождения, выступающих в системе клуба, подключены к тренировкам хоккейной дружины "Тюменский легион". В том числе – защитник "Тюменского легиона-2002" Денис Филатов.

"С первых тренировок понятно, что здесь уже не детский хоккей. Мы занимаемся с парнями 1998 и 1999 года рождения, и нам нагрузки никто не смягчает. Если хотим играть на этом уровне, должны доказывать, что мы этого достойны", - отметил Денис Филатов.

По словам Дениса Филатова, задача - закрепиться в "Тюменском дегионе" в МХЛ. Для этого необходимо прибавлять в физической готовности, быть готовым к стычкам у борта, постоять за вратаря. Нужен сильный бросок от синей линии, способный доставить проблем голкиперу соперника.

"Заиграть в родном клубе – это мечта. У местной молодежи сейчас полный карт-бланш, но место тюменцам просто так никто в составе не даст. Доказывать все нужно игрой", - подчеркнул Денис Филатов.

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# Тюменский легион , хоккей

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