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Найти новых партнеров планируют тюменские бизнесмены на ИННОПРОМе

Экономика, 15:00 06 июля 2018

фото www.innoprom.com/

Успешно представить Тюменскую область, найти новых надежных партнеров, выгодно презентовать продукцию, а также узнать о новинках коллег из других регионов страны и международных компаний планируют тюменские бизнесмены на ИННОПРОМ - 2018, сообщает Тюменская торгово-промышленная палата.

Десять предприятий и организаций тюменского региона будут участвовать в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

Компания "Инома" будет презентовать сорбирующие материалы для ликвидации разливов нефти, химических средств и технических жидкостей для применения в нефтяной промышленности, машиностроении, а также в пищевой промышленности. "В июне при поддержке Торгово-промышленной палаты мы с успехом приняли участие в крупнейшей международной выставке нефтегазового оборудования и технологий ""НЕФТЬ И ГАЗ" / MIOGE в Москве. Теперь едем на ИННОПРОМ. Наша цель прежде всего, найти новых партнеров в странах Таможенного союза и России и увеличить число дилеров в опорных городах", - отметил генеральный директор компании "Инома" Сергей Моисеев.

Компания "Бауфорт-Экспо" представит на ИННОПРОМе системы водостоков, изготовленные только из качественного российского металла. "Многие конкуренты используют импортное сырье, поэтому цена их товаров выше нашей. Некоторое время назад мы совместно с Торгово-промышленной палатой представляли свою продукцию на бизнес-миссиях в Дании, Узбекистане, Казахстане и имели успех. Благодаря ИННОПРОМу хотим увеличить рынки сбыта в России и наладить связи с бизнесом Китая", - сообщила генеральный директор предприятия "Бауфрорт-Экспо" Татьяна Сурель.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Елена Аверина добавила, что экспозиция Тюменской области на ИННОПРОМе станет частью большого выставочного стенда Уральского федерального округа: "Также в это время в Екатеринбурге состоится пятое Российско-Китайское ЭКСПО. Его региональным продолжением станет Российско-Китайская Деловая Сессия 11 и 12 июля в Тюмени. Мы ждем около шестидесяти представителей компаний КНР и рассчитываем наладить с ними деловое взаимодействие".

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# бизнес , ИННОПРОМ , Тюменская торгово-промышленная палата

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