Российская мужская сборная по биатлону тренируется в "Жемчужине Сибири"

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Основная и резервная мужские сборные России по биатлону начали сбор в Тюмени. Команды пробудут в "Жемчужине Сибири" с 4 по 23 июля, сообщает Союз биатлонистов России.

Правление Союза биатлонистов России во главе с президентом Владимиром Драчевым утвердило сформированные тренерским штабом составы сборных команд России по биатлону на централизованную подготовку к сезону 2018/2019.

Главным тренером сборной России по биатлону и старшим тренером мужской команды назначен Анатолий Хованцев. В мужской сборной вместе с ним будут работать Сергей Идинов и Артем Истомин.

Напомним, в основной состав мужской сборной России по биатлону для централизованной подготовки включены тюменцы - Александр Логинов, Евгений Гараничев, а также югорчане Петр Пащенко и Семен Сучилов.

Резервную мужскую команду будут готовить Сергей Белозеров и Владислав Тулаев. В составе резервной мужской команды включены тюменец Евгений Идинов, Никита Поршнев и Иван Томилов из Югры.

Основная и резервная мужские команды будут готовиться к зимнему сезону по одной программе. Команды вместе пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, а в середине ноября примут участие в отборочных стартах в Кировске. По результатам отбора будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU.