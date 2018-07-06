Ишимские ребятишки прошли утреннюю прокачку с настоящим фитнес-тренером

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Спортивный флешмоб прошел в ишимском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Согласие" 6 июля. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности заменило привычную утреннюю зарядку со стандартным набором упражнений. Настоящий фитнес-тренер устроил спортивную прокачку.

Участниками энергичного флешмоба стали дети, которые живут в стационарном отделении центра "Согласие", семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья и сотрудники центра.

Зарядку провела тренер программы "Здравый смысл" Наталья Иванова. Девушка-волонтер зарядила ребят бодростью и подарила всем отличное настроение.

Директор центра "Согласие" Ирина Макарова отметила, что центр часто посещают инициативные ишимцы, готовые оказать помощь. Добровольцы на регулярной основе проводят с детьми социально-значимые мероприятия.

"Спортивное событие, которое проходит сегодня, - это наш выбор здорового образа жизни. Мы говорим, что выступаем за крепкую здоровую семью, за спорт", - подчеркнула Ирина Макарова.

Дети с удовольствием выполняли новые для себя движения и как заправские спортсмены держали "планку".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина