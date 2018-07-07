Сборная России пообещала сделать все возможное ради победы

Фото с сайта РФС Фото с сайта РФС

Выложиться полностью, отдать ради победы все и даже больше пообещала болельщикам сборная России по футболу в своем обращении перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 против команды Хорватии. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на ЧМ-2018 и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", — гласит сообщение национальной команды в твиттере.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июня на сочинском стадионе "Фишт". Он начнется в 21 час по московскому времени.