Банк России теперь есть и ВКонтакте

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Банк России открыл свою официальную страницу в социальной сети ВКонтакте 6 июля. Этот аккаунт регулятора в социальных сетях станет дополнительным источником информации о деятельности, сообщает Банк России.

В нем планируется размещать наиболее важные новости финансовой сферы, полезные сведения для пользователей финансовых услуг, любопытные исторические факты.

"Для эффективного диалога с обществом необходимо использовать все возможности, которые дают нам современные медиа, поэтому расширение наших каналов коммуникаций закономерно, – отметила директор Департамента по связям с общественностью Банка России Марина Рыклина. – ВКонтакте – самая популярная социальная сеть в России, и для нас крайне важно не только получить обратную связь от ее пользователей, но и стать для них реально полезным и интересным ресурсом".

У Банка России уже есть свои страницы в Facebook, Twitter и канал на YouTube.