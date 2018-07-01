Восемь фермеров Тюменской области получат гранты на развитие

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Восемь начинающих фермеров Тюменской области смогут развить собственный бизнес благодаря государственной поддержке. Общая сумма поддержки составит 24 млн рублей, сообщает региональный департамент АПК.

В 2018 году они прошли конкурсный отбор на получение грантов. В ближайшее время новичкам агробизнеса из Тобольского, Вагайского, Голышмановского, Сладковского, Омутинского и Бердюжского районов будут выданы соответствующие сертификаты. Основные средства начинающие фермеры планируют потратить на приобретение крупного рогатого скота, сельскохозяйственной и грузовой техники, реконструкцию производственных и складских зданий.

Напомним, при получении поддержки начинающий фермер берет на себя и ряд обязательств: создание рабочих мест, выполнение показателей своего бизнес-плана, а также занятие только своим крестьянским хозяйством в течение пяти лет.

Поддержка создания и развития хозяйств начинающих фермеров реализуется в регионе с 2012 года. За этот период грантовую поддержку в сумме более 97 млн рублей получили 70 хозяйств начинающих фермеров.

Грантополучателями создано 137 новых постоянных рабочих мест, приобретены техника, сельскохозяйственное оборудование и инвентарь, 750 голов крупного рогатого скота и более 130 голов овец.