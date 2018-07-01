"Экстрим ЭКСПО" соберет в Тюмени любителей экстремального спорта

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Соревнования по эндуро-кроссу впервые пройдут в Тюмени в рамках фестиваля экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" 28 июля, рассказали в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Эндуро-кросс объединяет в себе внедорожные кроссовые мотоциклы и городские преграды. Всего будет использовано около 100 бревен, 50 колес и два корпуса от автомобилей. К участию были приглашены лучшие спортсмены Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана и других городов УФО.

Также впервые на фестивале пройдет и чемпионат по панне. Панна - это один из видов уличного футбола, где прокинуть мяч между ног соперника ценится выше, чем гол в ворота. Гостей площадки ждет показательное выступление от Антона Павлинова - двукратного чемпиона мира по футбольному фристайлу и основателя первой школы в Тюмени по панне и фристайлу.

Соревнования по скалолазанию в этом году пройдет на 15-метровом скалодроме. Свое мастерство среди остальных участников продемонстрирует чемпион мира 2011 года в командной скорости и трехкратный обладатель Кубка мира в лазании на скорость Сергей Синицын (Свердловская область).

Для любителей скорости будет организован второй этап Кубка области по RC Drift. Среди спортсменов участники мирового чемпионата мира-2018, прошедшего в Нидерландах. В основной программе пройдут квалификационные и парные заезды.

Еще одним ярким соревнованием станет летний шоу-чемпионат по чирлидингу среди стантов MORE. На него приедут команды Топ-5 чемпионата Европы, чемпионы России и Беларуси.

Помимо зрелищных соревнований "Экстрим ЭКСПО" приготовил показательные выступления парашютистов, вейкбордистов и выставку дрифт-автомобилей. А для гостей фестиваля будут организованы площадки с йогой и кроссфитом. Здесь любой желающий сможет заняться спортом вместе с опытным инструктором, чтобы провести день города максимально активно.