  • 13 июля 201813.07.2018пятница
  • USD62,2062
    EUR72,6817
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер северный

Семь человек пострадали из-за детонации агрегата по очистке труб в Лянторе

Происшествия, 15:15 13 июля 2018

фото tyumen.sledcom.ru

Следователи в Сургутском районе устанавливают обстоятельства происшествия в промышленной зоне Лянтора. Утром 13 июля в следственное управление поступило сообщение о семи пострадавших в результате детонации агрегата по очистке труб без последующего возгорания, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Для проведения первоначальных следственных действий, установления обстоятельств и причин произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием следователей, следователей-криминалистов и руководства Сургутского межрайонного следственного отдела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детонация , Лянтор , пострадавшие , ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 13.07.2018Ямальца отправили в колонию за попытку зарезать двух женщин
15:15 13.07.2018Семь человек пострадали из-за детонации агрегата по очистке труб в Лянторе
14:53 13.07.2018Ямальский бизнесмен не заплатил налоги на восемь миллионов рублей
14:32 13.07.2018Спасатели предупреждают жителей Тюменской области об ухудшении погоды