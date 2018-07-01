Семь человек пострадали из-за детонации агрегата по очистке труб в Лянторе

фото tyumen.sledcom.ru фото tyumen.sledcom.ru

Следователи в Сургутском районе устанавливают обстоятельства происшествия в промышленной зоне Лянтора. Утром 13 июля в следственное управление поступило сообщение о семи пострадавших в результате детонации агрегата по очистке труб без последующего возгорания, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Для проведения первоначальных следственных действий, установления обстоятельств и причин произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием следователей, следователей-криминалистов и руководства Сургутского межрайонного следственного отдела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.