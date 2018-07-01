На "ЗапСибНефтехиме" произвели первую подачу технических газов c новой станции "Криогенмаша"

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В сеть строящегося крупнейшего современного нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске начали поступать технические газы с новой станции "Криогенмаша".

Подача сухого сжатого воздуха и азота в сеть является одним из важнейших этапов строительства комплекса. С этого момента, как сообщается на официальном сайте СИБУРа, становится возможным проведение пуско-наладочных работ на всех технологических линиях и установках.

Строительство станции технических газов производительностью до 37 тысяч кубометров газообразного азота, и до 28 тысяч кубов сжатого воздуха в час было начато в 2017 году. В составе станции – две крупные криогенные воздухоразделительные установки, система хранения жидких криогенных продуктов, блок компрессии и осушки воздуха, система двухконтурного охлаждения, ресиверы сухого сжатого воздуха и азота. Основное оборудование разработано и изготовлено ПАО "Криогенмаш".

"С компанией "Криогенмаш" нас связывает долгосрочное взаимовыгодное партнерство, -отметил на церемонии подачи первого газа председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов, - Несколько лет назад был реализован проект по передаче поставок промышленных газов по схеме аутсорсинга на томской площадке компании. Данная форма сотрудничества с ведущим представителем криогенной отрасли в стране позволяет нам получать надежное обеспечение производств энергоресурсами".

Дочерняя компания "Криогенмаша", "Криогенмаш-Газ-Тобольск", выступила одновременно проектировщиком, поставщиком оборудования и подрядчиком при строительстве установки производства сухого воздуха и азота на территории "ЗапСибНефтехима". Проект был реализован в кратчайшие сроки – с момента начала проектирования до подачи технических газов в сеть предприятия прошло 28 месяцев, что соответствует лучшим мировым стандартам в области создания установок по производству технических газов. Основным акционером и финансовым партнером компании "Криогенмаш" является Газпромбанк.

После ввода установки в эксплуатацию ООО "Криогенмаш-Газ-Тобольск" будет осуществлять операционное управление установкой и поставлять промышленные газы на "ЗапСибНефтехим" до 2039 года.

"Построенная станция технических газов – это наш вклад в создание крупнейшего нефтехимического комплекса России, направленного на производство рекордных объемов востребованной на мировом рынке продукции. Участие в таком масштабном проекте способствует развитию бизнеса промышленных активов Газпромбанка", – заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.

Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки значительных объемов побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, и импортозамещение наиболее востребованных на российском рынке полимеров для строительства, автомобилестроения, медицины, ЖКХ и других сфер.