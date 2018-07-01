Александр Моор: спортсменов отличают дисциплина и трудолюбие

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Юную абатскую спортсменку Маргариту Новикову, завоевавшую титул чемпионки Европы по гиревому спорту, тепло поздравил с успехом временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

"Я уважаю спортсменов за целеустремленность, дисциплину и трудолюбие. Независимо от того, как сложится жизнь, настоящий спортсмен никогда не пропадет, потому что воспитал в себе качество, которые всегда востребованы и в вузе, и на производстве", - обратился Александр Моор к Маргарите Новиковой и ее товарищам по секции гиревого спорта. Врио главы региона с огромным удовольствием размялся с гирями, продемонстрировав четкое исполнение упражнений.

Секция гиревого спорта, в которой под руководством тренера Александра Безбородова занимаются 15-летняя чемпионка Европы Маргарита Новикова и ее товарищи, работает в спортивно-оздоровительном комплексе ДЮСШ "Импульс". Спорткомплекс открылся в 2005 году.

"У нас есть футбольное поле, хоккейный корт, универсальная спортплощадка для занятий баскетболом и волейболом, городошная площадка, лыжная база с пунктом проката спортивного инвентаря, два игровых спортзала, тренажерный зал и шахматный клуб. Все спортивные объекты находятся в нормативном состоянии", - рассказала директор спорткомплекса "Импульс" Наталья Сыровацких.

В спортивных секциях по футболу и мини-футболу, вольной борьбе, хоккею, гиревому спорту, лыжным гонкам, баскетболу, лапте, и шахматам занимаются в общей сложности более 850 человек всех возрастов. В спорткомплексе проводятся тренировки для людей пожилого возраста. С 2015 года "Импульс" получил статус центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Абатском районе.

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Евгений Бабенко