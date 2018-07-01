В Бердюжском районе мужчина утонул в озере

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В озере Становое в Бердюжском районе утонул мужчина. Трагедия на воде произошла 14 июля, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

"В озере Становом найдено тело мужчины 1978 года рождения, по этому факту проводится проверка, - рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия Лепехина. - Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено".

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания. Был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения, покажет экспертиза.

Отметим, что это не единственное происшествие на воде, случившееся за минувшие выходные. 15 июля в Заречном микрорайоне в Туре утонул мужчина, его тело достали из воды спасатели ТОСЭР.

Николай Ступников