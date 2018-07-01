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Теплоход по маршруту Салехард - Антипаюта вышел в рейс

Экономика, 14:16 16 июля 2018

фото правительство ЯНАО

Пассажирские перевозки речным транспортом по маршруту Салехард – Антипаюта – самому протяженному на Ямале, начались 16 июля, сообщает правительство ЯНАО.

Теплоход отправится от речного вокзала в Салехарде в 18 часов 30 минут. От ямальской столицы до Антипаюты – 715 км. Через 22 часа после отправления из Салехарда теплоход прибудет в Новый Порт, общее время в пути до Антипаюты составляет около 40 часов, в зависимости от погодных условий.

За навигацию 2018 года по маршруту будет выполнено 15 круговых рейсов. Окончание навигации по маршруту запланировано на 24 сентября. На линию вышел теплоход "Механик Калашников". По результату отбора на маршруте работает компания АО "Северречфлот".

Маршрут является социально значимым и субсидируется из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Расписание движения судов опубликовано на сайте правительства в разделе "Расписание движения судов".

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# Антипаюта , навигация , Салехард , теплоход

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