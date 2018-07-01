Теплоход по маршруту Салехард - Антипаюта вышел в рейс

фото правительство ЯНАО фото правительство ЯНАО

Пассажирские перевозки речным транспортом по маршруту Салехард – Антипаюта – самому протяженному на Ямале, начались 16 июля, сообщает правительство ЯНАО.

Теплоход отправится от речного вокзала в Салехарде в 18 часов 30 минут. От ямальской столицы до Антипаюты – 715 км. Через 22 часа после отправления из Салехарда теплоход прибудет в Новый Порт, общее время в пути до Антипаюты составляет около 40 часов, в зависимости от погодных условий.

За навигацию 2018 года по маршруту будет выполнено 15 круговых рейсов. Окончание навигации по маршруту запланировано на 24 сентября. На линию вышел теплоход "Механик Калашников". По результату отбора на маршруте работает компания АО "Северречфлот".

Маршрут является социально значимым и субсидируется из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Расписание движения судов опубликовано на сайте правительства в разделе "Расписание движения судов".