Среднюю школу в Абатском районе капитально отремонтируют по поручению Александра Моора

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Около 4,5 млн рублей будет выделено из областного бюджета на завершение капитального ремонта средней школы N2 в Абатском районе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитет.

"Это замечательная школа, ее ученики показывают отличные результаты по итогам единого госэкзамена. Есть ребята, которые сдают ЕГЭ на сто баллов и получают возможность поступать в ведущие вузы страны. Такой школе, таким детям, такому педагогическому коллективу очень хочется помогать", - заявил Александр Моор.

У школы, построенной по типовому проекту, рассчитанному на южные регионы страны, есть две проблемы - холодная столовая и холодный актовый зал, отметил после осмотра образовательного учреждения Александр Моор. Тем не менее, педколлектив, ученики, родители и спонсоры прилагают серьезные усилия для того, чтобы школа выглядела нормально и работала успешно.

"Абатские дети должны учиться в комфортных условиях, чтобы результаты были еще лучше", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко