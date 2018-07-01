  • 16 июля 201816.07.2018понедельник
  • USD62,2934
    EUR72,4659
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер северный

Среднюю школу в Абатском районе капитально отремонтируют по поручению Александра Моора

Губернатор, 13:32 16 июля 2018

admtyumen.ru

Около 4,5 млн рублей будет выделено из областного бюджета на завершение капитального ремонта средней школы N2 в Абатском районе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитет.

"Это замечательная школа, ее ученики показывают отличные результаты по итогам единого госэкзамена. Есть ребята, которые сдают ЕГЭ на сто баллов и получают возможность поступать в ведущие вузы страны. Такой школе, таким детям, такому педагогическому коллективу очень хочется помогать", - заявил Александр Моор.

У школы, построенной по типовому проекту, рассчитанному на южные регионы страны, есть две проблемы - холодная столовая и холодный актовый зал, отметил после осмотра образовательного учреждения Александр Моор. Тем не менее, педколлектив, ученики, родители и спонсоры прилагают серьезные усилия для того, чтобы школа выглядела нормально и работала успешно.

"Абатские дети должны учиться в комфортных условиях, чтобы результаты были еще лучше", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абатский район , Александр Моор , ремонт школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:32 16.07.2018Среднюю школу в Абатском районе капитально отремонтируют по поручению Александра Моора
00:08 15.07.2018Абатский район вносит весомый вклад в развитие Тюменской области
23:23 14.07.2018Александр Моор: спортсменов отличают дисциплина и трудолюбие
13:48 14.07.2018Агрохолдинг "Юбилейный" увеличивает посевные площади в Абатском районе