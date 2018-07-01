Четырнадцать спортивных площадок откроются в Тюмени в 2018 году

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

14 дворовых спортивных площадок и 28 турниковых комплексов появится в Тюмени после комплексного благоустройства в 2018 году, сообщает администрация города.

Работы по благоустройству городских территорий уже ведутся. На 40 дворах, включенных в программу-2018, подрядчики активно трудятся. Особое внимание уделяют ремонту покрытий проезжей части и тротуаров, восстановлению или замене бордюрного камня, устройству дополнительных парковочных мест, приведению детских площадок в соответствие стандартам безопасности, обновлению площадок для мусорных контейнеров, ограждениям газонов, работам по замене систем освещения дворов. Специалисты высаживают деревья, кустарники, цветы.

На протяжении нескольких лет в Тюмени популяризируется модное направление молодежной субкультуры, именуемое streetworkout, а значит, устанавливаемое оборудование является востребованным на все 100 %.

Это течение в городе активно пропагандирует Сергей Мехнин. В группе в социальной сети он размещает ролики. Его команда через соцсети выходит на неформальные молодежные сообщества поклонников экстремальных видов спорта, информирует их о вновь созданных площадках и приглашает осваивать новые уличные спорткомплексы.

Предварительно Сергей и члены его команды активно тестируют оборудование и учат тюменцев правильно выполнять комплексы упражнений на брусьях, турниках, шведской стенке, рукоходах.

По словам Сергея Мехнина, в Тюмени любителей воркаута насчитывается уже около 20 тыс. человек. Вскоре это количество значительно увеличится.