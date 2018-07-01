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Стали известны соперники ХК "Рубин" на мемориале Николая Парышева

Спорт, 12:54 18 июля 2018

фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Первым соперником хоккейного клуба "Рубин" на мемориале Николая Парышева в Кургане с 7 по 9 августа станет действующий чемпион Казахстана "Арлан" из Кокшетау, сообщает клуб.

8 августа подопечные Михаила Звягина скрестят клюшки с командой из ВХЛ – челябинским "Челметом". Третьим оппонентом рубиновцев в заключительный день ледовых баталий станет местное "Зауралье".

Добавим, в 2017 году победителем турнира в Кургане стал "Арлан". На второй позиции были курганцы и "Рубин". Турнирную таблицу замкнул "Челмет".

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# Курган , Рубин , хоккей

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