Александр Моор подписал в Москве соглашение с ФАС

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 17 июля в Москве. В этот же день он обсудил вопросы реализации национального плана развития конкуренции и поручений по итогам Госсовета с заместителем руководителя ФАС Анатолием Голомолзиным.

Александр Моор отметил, что соглашение направлено на исполнение поручений президента России, данных на заседании Государственного совета по вопросу развития конкуренции, задач, определенных Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.

"Тюменская область уже много лет занимается этой темой. Рассчитываю, что соглашение придаст новый импульс развитию конкуренции, послужит укреплению экономики региона", - высказался он. Врио губернатора отметил, что Тюменская область существенно продвинулась в создании условий для здоровой и добросовестной конкуренции и вошла в первую десятку в рейтинге развития конкуренции по итогам 2016 года.

В ходе мероприятия замглавы антимонопольного ведомства рассказал о целях и задачах государственной политики по развитию конкуренции в Российской Федерации и ее субъектах.

"Тюменская область опередила Республику Татарстан и Москву в тройке лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году. Обновленную двадцатку регионов 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2018) представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева", - напомнил Анатолий Голомолзин.

Замруководителя ФАС отметил, что Тюменская область поднялась на пять позиций и заняла первую строчку в интегральном рейтинге 2018 года.

Как указал Голомолзин, одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе.

"В последние годы в Тюменской области количество вновь созданных организаций значительно превышало количество ликвидированных организаций, и регион занимал одну из лидирующих позиций среди субъектов УФО по коэффициенту прироста организаций, - отметил он. - В 2017 году в Тюменской области коэффициент прироста организаций составил 3,7, в то время как в регионах УФО и в целом по РФ данный показатель имеет отрицательное значение. При этом количество юридических лиц частной формы собственности, а также общественных организаций имеет тенденцию к увеличению. Количество юридических лиц, находящихся в собственности Тюменской области и муниципальных образований, за два года снизилось на 25%".

Врио главы региона сообщил, что в Тюменской области планомерно прорабатываются системные меры по развитию конкурентной среды как в целом, так и на социально значимых направлениях, а также на приоритетных рынках. "Тюменская область одной из первых в России разработала и приступила к реализации дорожной карты по развитию конкуренции", - заметил Александр Моор.

Анатолий Голомолзин рассказал о показателях конкуренции в регионе. "В Тюменской области состояние конкуренции оценено положительно, как потребителями, так и предпринимателями. 83% опрошенных представителей бизнеса считают, что конкуренция развита (39% оценили уровень развития конкуренции как высокий, 11% — очень высокий 33% - как умеренный), при этом более половины (66%) опрошенных отметили, что у них много прямых конкурентов в своей сфере деятельности. К числу положительных тенденций относится рост уровня конкуренции за последние два года, который отметили 73% респондентов", - сказал он.

Добавим, что эксперты особо отмечают успешные практики Тюменской области в организации детского отдыха и оздоровления, создании магазинов шаговой доступности, расширении участия в государственных или муниципальных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам совещания стороны подписали соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и правительством Тюменской области.