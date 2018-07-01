Александр Моор оценил проект единой сливной станции в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Строительство современной сливной станции в районе очистных сооружений канализации – это верное решение. Оно позволит ликвидировать точки слива в черте города и решить проблему со специфическим запахом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по областной столице 19 июля.

"Стратегически мы будем идти по пути увеличения доступности центральной системы водоотведения для потребителей", - отметил врио губернатора.

Единую сливную станцию для приема жидких бытовых отходов от ассенизационных машин, проект которой представили Александру Моору, построят в 2019 году.

На сегодняшний день около 15 тыс. домовладений в Тюмени еще не имеют доступа к центральной системе водоотведения и пользуются услугами по вывозу жидких бытовых отходов. Для приема сточных вод от ассенизационных машин в городе организовано несколько точек слива. В связи с активным развитием областной столицы, новые жилые микрорайоны и зоны рекреации оказываются в непосредственной близости от существующих пунктов по приему жидких бытовых отходов. Избежать распространения специфического запаха в таких местах при большом скоплении ассенизационных машин невозможно. Поэтому было принято принципиальное решение о строительстве единой современной сливной станции около очистных сооружений канализации, которое тюменский водоканал реализует в рамках заключенного концессионного соглашения.

"Сейчас в связи со строительством развязки в районе очистных сооружений канализации выбранное для размещения сливной станции место наиболее удобно и удалено от районов существующей и перспективной застройки, - рассказал генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин. – Помимо этого при выборе места учитывались и другие факторы, в том числе наличие свободного земельного участка, техническая возможность строительства и подключения к коммуникациям новой сливной станции".

Новая сливная станция будет построена по современным стандартам. Она сможет одновременно принимать до 10 ассенизационных машин. Производительность станции составит 3050 м3/сутки. Для ее стабильной работы здесь будут установлены измельчители, которые защитят насосное оборудование от повреждений, а принимаемые от ассенизационных машин стоки будут разбавляться технической водой для их более эффективной транспортировки и снижения нагрузки на очистные сооружения канализации. Проект станции подразумевает минимизацию распространения запаха от этих сооружений. Он уже проходит государственную экспертизу. Приступить к строительству планируется к октябрю этого года.

В рамках реализации этого проекта, помимо самой сливной станции, будет построена насосная станция технической воды, аккумулирующий резервуар ливневых и талых вод, напорные трубопроводы технической воды и разбавленных жидких бытовых отходов и две трансформаторных подстанции.