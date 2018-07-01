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Тюменские экспортеры представят продукцию на международной выставке "KazBuild-2018"

Экономика, 08:55 23 июля 2018

фото Торгово-промышленная палата Тюменской области

Бизнес Тюменской области представит продукцию и технологии на международной строительной и интерьерной выставке "KazBuild-2018" в Алматы Республики Казахстан 4-6 сентября, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"KazBuild - крупнейшая в Центральной Азии выставка по площади экспозиции и количеству участников. Она позволит предприятиям Тюменской области найти надежных партнеров. Состав делегации формируется, поэтому приглашаем к сотрудничеству производителей, которые своей продукцией смогут достойно представить наш регион на международном уровне", - отметила руководитель Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты области Ольга Воллерт.

Заявку на участие можно подать в Центре ВЭД ТПП ТО, контактное лицо: Ольга Воллерт 689-359, доб. 114, wollert@tpp-to.ru.

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# бизнес , выставка , Казахстан , Тюменская торгово-промышленная палата

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