Тюменские экспортеры представят продукцию на международной выставке "KazBuild-2018"

фото Торгово-промышленная палата Тюменской области фото Торгово-промышленная палата Тюменской области

Бизнес Тюменской области представит продукцию и технологии на международной строительной и интерьерной выставке "KazBuild-2018" в Алматы Республики Казахстан 4-6 сентября, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"KazBuild - крупнейшая в Центральной Азии выставка по площади экспозиции и количеству участников. Она позволит предприятиям Тюменской области найти надежных партнеров. Состав делегации формируется, поэтому приглашаем к сотрудничеству производителей, которые своей продукцией смогут достойно представить наш регион на международном уровне", - отметила руководитель Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты области Ольга Воллерт.

Заявку на участие можно подать в Центре ВЭД ТПП ТО, контактное лицо: Ольга Воллерт 689-359, доб. 114, wollert@tpp-to.ru.