Сто тонн молока в сутки получают "Тюменские молочные фермы"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

До 100 тонн в сутки нарастило ООО "Тюменские молочные фермы" комплекса "Дамате" в Тюмени, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Компания плотную приблизилась к плановому показателю. После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн молока в день.

"Объемы производства на нашем комплексе достаточны, чтобы обеспечить каждого жителя Тюмени одним стаканом молока в день, - сказал генеральный директор ООО "Тюменские молочные фермы" Андрей Григоращенко, - Мы планируем достичь планового уровня до конца 2018 года. А полностью дойное стадо будет укомплектовано высокопродуктивным скотом голштино-фризской породы в 2019 году".

Общее поголовье КРС на предприятии составляет 6,9 тыс. голов, из них 3,2 тыс. – коровы. Среднесуточный надой на дойную корову составляет 31,5 литров в день.

На новом комплексе производится молоко высшего сорта. По подписанному ранее соглашению между группой компаний "Дамате" и компанией Danone все молоко, получаемое на комплексе, отправляется на Ялуторовский молочный комбинат.

Напомним, открытие крупнейшего в Сибири молочного комплекса состоялось в декабре 2017 года. Первое молоко было получено в марте 2017 года, в феврале 2018 года - комплекс уже производил 50 тонн молока в сутки. Появление в регионе крупного предприятия позволило обеспечить работой 322 человек, в планах компании – создание дополнительно 44 рабочих места.