Палата молодых законодателей получила домашнее задание

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

VIII заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации прошло накануне в Москве.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", в нем приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, член комитета Совета Федерации по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Татьяна Лебедева. Из 85 регионов страны прибыли более 100 молодых депутатов. Тюменскую область представляла региональный парламентарий, член фракции "Единая Россия" Ольга Швецова , которая также является ответственным секретарем Палаты молодых законодателей.

Она сообщила, что в ходе работы обсуждалась реализация программ по обеспечению жильем молодых семей, а также разработка федеральной целевой программы капитального ремонта зданий и сооружений образовательных зданий.

Валентина Матвиенко предложила молодым депутата законотворческое домашнее задание на летние каникулы, с результатом которого можно было бы выйти на осеннюю сессию. "Имею в виду, чтобы вы подумали, какие законодательные решения в интересах молодежи, в интересах регионов и целой страны особенно необходимы, на ваш взгляд. И сформулировали бы такие предложения, учитывая задачи, поставленные президентом", - пояснила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации заверила собравшихся, что сенаторы, а также структура аппарата Совета Федерации готовы содействовать продвижению такого рода законопроектов с учетом их актуальности, качественной проработки, а главное реальной пользы, которую они принесут для страны и регионов.

"От нас, членов палаты молодых законодателей, ждут инициатив, интересных предложений, нового взгляда. Этим и объясняется домашнее задание от Валентины Ивановны Матвиенко. Естественно, идеи должны быть детально проработаны, чтобы в конечном итоге они могли дойти до стадии законопроекта. Над решением этой задачи нам и предстоит трудиться", - рассказала Ольга Швецова.

Председатель Палаты молодых законодателей при СФ Николай Бурматов отчитался о деятельности Палаты. Молодые депутаты работали над предложениями в области защиты детства, в сфере межбюджетных отношений, по концепции стандарта благополучия. Члены Палаты выдвинули ряд инициатив, например, о снижении ипотечной ставки для молодых семей, создании экологических фондов, организации в лагерях летних смен для детей-инвалидов и другие инициативы.

Палата молодых законодателей в 2018 году отмечает пятилетний юбилей. Валентина Матвиенко заметила, что за это время она проявила себя как сплоченная команда целеустремленных профессионалов.

Добавим, что молодежные коллегиальные объединения депутатов активно работают и в субъектах РФ. В настоящее время в стране около 50 регионов, где создано Собрание молодых депутатов. При Тюменской областной Думе оно появилось не так давно: 6 декабря 2017 года, в его состав первоначально вошли 53 депутата муниципального уровня до 35 лет. Сегодня их число выросло до 66 человек. Председателем собрания является Ольга Швецова.