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Талисманы Олимпиады и Паралимпиады в Токио получили имена

Спорт, 12:58 22 июля 2018

фото www.mkrf.ru

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году получили имена "Мирайтова" и "Сомэйти", пишет РИА Новости.

Имя талисмана Олимпийских игр "Мирайтова" основано на японских словах "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Символом Олимпиады стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских игр. В его характере сочетаются уважение к старому и стремление к новому.

Талисман Паралимпийских игр в Токио в 2020 году назван "Сомэйти", что происходит от названия популярного сорта сакуры "сомэйёсино", а также напоминает английскую фразу so mighty (такой могучий). Сомэйти демонстрирует огромную физическую и духовную силу и олицетворяет паралимпийского атлета, который преодолевает препятствия и изменяет границы возможного.

Символом Паралимпийких игр стало существо в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это "антенны из сакуры", благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

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