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Роскачество разыграет мяч чемпионата мира по футболу

Спорт, 18:43 23 июля 2018

Фото Роскачество

Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года с автографами игроков российской сборной получит победитель розыгрыша. Обладателя исторической спортивной реликвии определит генератор случайных чисел, сообщает Роскачество.

С 19 по 25 июля Роскачество проведет розыгрыш официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 с автографами игроков сборной России по футболу. Участником конкурса может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет и выполнивший условия конкурса.

Мяч для розыгрыша предоставил член наблюдательного совета Роскачества, главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

Чтобы оказаться среди претендентов на приз, требуется быть подписчиком рассылки Роскачества или подписаться до окончания конкурса, а также подписаться на официальное сообщество Роскачества в любой соцсети: Вконтакте; Одноклассники; Фейсбук. Подписчику достаточно сделать репост записи о конкурсе (в каждом сообществе она закреплена сверху) и заполнить форму участника розыгрыша.

Заявки на участие принимаются до полудня 25 июля; в 12 часов начнется подсчет участников, а в 16 часов генератор случайных чисел определит победителя.

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# генератор случайных числе , конкурс , Роскачество , чемпионат мира по футболу

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