Школьники осваивали профессию экскурсовода в лучших музеях Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга

Фото Центра туризма и краеведения "Азимут" Фото Центра туризма и краеведения "Азимут"

Школьники осваивали профессию экскурсовода в лучших музеях Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга

Школа юного экскурсовода, организованная Центром туризма и краеведения "Азимут", собрала 29 ребят из Нижней Тавды, Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и Тюменского района.

С 23 по 29 июля школьники обучались музееведению, краеведению, культуре речи, проходили мастер-классы по психологии общения. Особое внимание организаторы уделили занятиям по экскурсоведению, которые включают в себя изучение теоретических и практических основ этой специальности и знакомство с профессиональной этикой экскурсовода, пояснила руководитель смены, методист Дворца творчества и спорта "Пионер" Раиса Шабанова.

Азы этой интересной профессии ребята постигали в музеях и культурных центрах Тюменской и Свердловской областей - в историческом парке "Россия - моя история", Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, Абалакском туристском комплексе, в музее семьи императора Николая II, Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, в урочище Ганина Яма и в Храме-на-Крови. Дети не только слушали лекции, но и сами подготавливали и защищали экскурсионные проекты.

"Мотивы выбора профессии "экскурсовод" лежат на поверхности, и у данной профессии очень много преимуществ: молодость не придется проводить в четырех стенах, начать работу можно уже в школьные годы, гибкий график и много свободного времени, создание интересных экскурсионных программ и маршрутов, можно разработать свой собственный, уникальный подход к подаче материала и стать настоящей "звездой" для иностранных гостей, а в качестве перспектив – собственное агентство или турфирма", - уверены организаторы.

В следующем году "Азимут" намерен продолжить практику проведения школы юного экскурсовода. В проекте могут принять участие дети в возрасте от 14 до 17 лет, интересующиеся экскурсионной и краеведческой деятельностью. Набор ведется на принципах добровольности - ребята проходят заочный отбор на основе их начальных разработок по экскурсиям.

Дарья Казакова