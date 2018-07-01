Технологиям будущего обучают школьников на летних сменах ФабЛаба

Фото с официальной страницы "ФабЛаб" в социальной сети "ВКонтакте" Фото с официальной страницы "ФабЛаб" в социальной сети "ВКонтакте"

Самые длинные школьные каникулы - лучшее время не только для беззаботного отдыха, но и познания. Попробовать себя в прикладной науке, художественном творчестве, освоить азы программирования и робототехники предлагают юным жителям региона в летние месяцы университеты, школы и учреждения дополнительного образования Тюмени.

Где провести лето интересно и с пользой, расскажем в новом специальном проекте "Классные каникулы".

Что: летний городской лагерь для детей в ФабЛаб ТюмГУ "Город будущего".

Где: ФабЛаб Тюменского государственного университета (ул. Ленина,25).

Когда: вторая смена - 16-21 июля; третья - 20-25 августа. Занятия для детей проходят с понедельника по субботу с 9 часов до 17 часов 30 мин.

Для кого: для школьников 10-14 лет. Необходимо иметь начальные навыки работы на компьютере

Сколько стоит: 11,5 тыс. рублей/смена. Действует система скидок. Дети, успешно окончившие курс, получают сертификат о пройденном обучении.

Освоить технологии будущего предлагают юным тюменцам в ФабЛабе Тюменского государственного университета. Занятия, на которых ребята учатся программированию, 3D-моделированию и печати, робототехнике и схемотехники, дополняют творческие мастер-классы и игры.

В течение шести дней ребята осваивают учебную программу, результатом которой станет выполнение собственных проектов, участники первой смены конструировали робот-транспортник и "умный" дом - высотное здание с передовой "начинкой". На публичную защиту-презентацию проекта в последний день смены приглашают родителей.

"Ежедневно проводим по два образовательных занятия. Например, на одном дети моделируют робота, на втором - детали к нему, на третьем разбираемся, как будет устроена его схема, на четвертом программируем. После обеда начинается часовой креатайм - творческий мастер-класс, где ребята осваивают работу с 3D -ручкой, учатся паять. Наша цель - не просто занять детей летом, а подготовить их к будущему, чтобы в 15-16 лет они были компетентны и могли двигаться дальше, ведь современная молодежь уже делает проекты, начинает зарабатывать", - поясняет Алексей Лосев.

Настоящим хитом первой летней смены, говорят наставники, стали инженерные соревнования. Поэтому для ребят следующих наборов число интеллектуальных состязаний решили увеличить вдвое.

"Что такое инженерные соревнования? Ребята получают задание, например, спустить яйцо со второго этажа на землю так, чтобы оно не разбилось. Даем им подручные материалы - бумагу, скотч, картон и другие. Дети делают конструкцию, каждая команда свою. Кто-то изготавливает парашют, другой многослойную упаковку, третий катапульту из палочек и ниток. Это интересно, потому что нужно проявить смекалку, суметь договориться с товарищами. В первой смене таких заданий было два, в последующих будет по четыре", - рассказал ментор проектов ФабЛаба Алексей Лосев.

Премудростям программирования, робототехники и 3D-печати ребят научит команда педагогов ФабЛаба. Отвлечься от интеллектуальных занятий - организовать уличные и настольные игры - помогут тьюторы - студенты ТюмГУ.

Для юных воспитанников организовано трехразовое питание. На полноценный обед, учитывающий индивидуальные противопоказания, ребят сопровождают в кафе "Ассорти". Легкий завтрак и полдник накрывают в стенах ФабЛаба.

Справок для зачисления в летний лагерь не требуется.

Татьяна Ковалева