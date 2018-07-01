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Е-ОСАГО: особенности заключения договора

Экономика, 14:54 27 июля 2018

фото https://www.cbr.ru

Страховщик вправе отказать в заключении договора ОСАГО в электронном виде, если электронное заявление подано лицом, которое не является собственником автомобиля или не допущено к управлению транспортным средством, сообщает Банк России.

Достаточно широкое распространение получила недобросовестная практика, когда электронный полис ОСАГО за автолюбителя оформляет посредник. При такой покупке посредник вводит на сайте страховщика недостоверные данные для существенного занижения страховой премии – например, указывает, что страхуемый автомобиль является мотоциклом. После получения от страховщика полиса недобросовестный посредник изменяет его при помощи обычного графического редактора и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой премии.

Необходимо отметить, поскольку страховщик не получил страховую премию, соответствующую установленным страховым тарифам, такой договор ОСАГО может быть признан недействительным. В случае аварии покупателю такого полиса придется самостоятельно нести ответственность.

В данной схеме страхователем является лицо, у которого отсутствует страховой интерес, в то время как наличие имущественного интереса в страховании – существенный признак страхователя.

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# Банк России , заключение договора , ОСАГО , полис

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