Житель Надыма убил знакомого и закопал в грунт

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Житель Надыма предстанет перед судом за убийство знакомого, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 25 июля в следственный отдел поступил материал проверки по факту безвестного исчезновения 27-летнего местного жителя. В ходе проведения проверки установлено, что пропавший не имел намерений выезжать за пределы Нового Уренгоя. Для следствия данные факты послужили основанием полагать, что в отношении мужчины могло быть совершено преступление против жизни.

Отрабатывая версии исчезновения мужчины и его контакты, следствие вышло на мужчину из Надыма. В ходе допроса обвиняемый сообщил, что 19 июля он вместе с потерпевшим находился за городом на берегу реки. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес своему знакомому несколько ударов металлическим предметом по голове. Из-за полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый, с целью скрыть следы преступления, закопал тело в грунт.

Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, проводит мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.