Артем Дзюба в составе "Зенита" сыграет на тюменском стадионе

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Нападающий национальной российской сборной, участник ЧМ-2018 Артем Дзюба в составе ФК "Зенит" сыграет на тюменском стадионе "Геолог", сообщает клуб "Зенит.

Сине-бело-голубые рейсом авиакомпании "Россия" 28 июля вылетели в Тюмень на матч первого тура Российской Премьер-лиги. Матч с "Енисеем" пройдет в воскресенье, 29 июля, и начнется в 14 часов по петербургскому времени.

23 игрокам и 6 тренерам сборной России по футболу, которая на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, в Кремле Владимир Путин вручил госнаграды и почетные грамоты 28 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь и огромная гордость представлять страну. Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы", - сказал Артем Дзюба на вручении наград в Кремле.