ХК "Тюменский легион" сыграет на памятном турнире в Новосибирске

фото ХК "Рубин" фото ХК "Рубин"

Команда Молодежной хоккейной лиги "Тюменский Легион" определилась с составом, которым будет выступать в Новосибирске турнире, посвященном памяти Александра Белосохова с 1 августа, сообщает ХК "Рубин".

В дружину Владимира Гусева вошли 23 человека, включая двух вратарей – Максима Марчука и Павла Гущина. Также в списке оказались опытные игроки 1998 года рождения – нападающие Эдуард Чекмарев, Сергей Арзамасцев и Никита Пленкин. Намерен тренерский штаб "Легиона" проверить в деле хоккеистов 2002 года рождения – форвардов Сергея Тихоновича, Романа Червина и Александра Лужина. Не сможет из-за болезни помочь команде в Новосибирске нападающий Александр Головин.

В первом матче "Тюменский Легион" 2 августа встретится с местными "Сибирскими снайперами". 3 августа тюменские хоккеисты сыграют с "Кузнецкими медведями" из Новокузнецка. Также проведут поединки с "Омскими ястребами" и "Снежными барсами" из Астаны.