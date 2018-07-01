Пассажирское судно на подводных крыльях будет курсировать между Севастополем и Ялтой

Судно на подводных крыльях запустили между Севастополем и Ялтой/фото https://www.mintrans.ru Судно на подводных крыльях запустили между Севастополем и Ялтой/фото https://www.mintrans.ru

Регулярному движению морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" дал старт 30 июля в Севастополе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает Минтранс РФ.

Для реализации проекта Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева спроектировало новое судно на подводных крыльях "Комета 120М" (СПК). Торжественный спуск на воду первого СПК состоялся 20 октября 2017 года на заводе "Вымпел". Судно будет ходить на регулярной линии Севастополь – Ялта – Севастополь. Заказаны еще три таких СПК. Не исключено, что в будущем "Кометы" будут также обслуживать линию, соединяющую Сочи и Новороссийск.

Судно создано на базе легендарных проектов "Комета", "Колхида", "Катран" и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость новой "Кометы" – 120 человек. Из них в бизнес-классе 22 человека, в экономклассе – 98 человек. Максимальная скорость хода – 35 узлов (65 км/ч).

Основным отличием судна от ранее эксплуатируемых проектов стало улучшение комфорта пассажиров и экипажа, в частности, за счет применения автоматической системы снижения качки и перегрузки, использования систем кондиционирования воздуха, применения современных вибропоглощающих материалов.