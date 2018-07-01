Александровский сад в Тобольске нужно вписать в исторический контекст, считает Моор

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Более 88 млн рублей планируется потратить на благоустройство Александровского сада в Тобольске, примыкающего к музею семьи императора Николая II.

Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору доложил заместитель главы города Тобольска Николай Руппель.

По его словам, на эти деньги приведут в порядок территорию сада, реконструируют часовню, обновят ограждения, установят скамейки, фонари и малые архитектурные формы. Кроме того, 22 млн планируется потратить на реконструкцию Базарной площади Тобольска недалеко от музея.

"Мы должны подготовить город к приезду туристов, не просто отдельные объекты, а большую благоустроенную среду, которая была бы ориентирована и на жителей Тобольска и адаптирована под нужды и интересы туристов. Александровский сад тоже должен быть приведен в порядок и обустроен в логике развития этого исторического места", - резюмировал Александр Моор.

Евгений Новоселов