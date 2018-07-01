  • 31 июля 201831.07.2018вторник
  • USD62,7805
    EUR73,2021
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-западный

Александровский сад в Тобольске нужно вписать в исторический контекст, считает Моор

Губернатор, 14:27 31 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Более 88 млн рублей планируется потратить на благоустройство Александровского сада в Тобольске, примыкающего к музею семьи императора Николая II.

Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору доложил заместитель главы города Тобольска Николай Руппель.

По его словам, на эти деньги приведут в порядок территорию сада, реконструируют часовню, обновят ограждения, установят скамейки, фонари и малые архитектурные формы. Кроме того, 22 млн планируется потратить на реконструкцию Базарной площади Тобольска недалеко от музея.

"Мы должны подготовить город к приезду туристов, не просто отдельные объекты, а большую благоустроенную среду, которая была бы ориентирована и на жителей Тобольска и адаптирована под нужды и интересы туристов. Александровский сад тоже должен быть приведен в порядок и обустроен в логике развития этого исторического места", - резюмировал Александр Моор.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Александровский сад , благоустройство , музей , Николай Руппель , Романовы , Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 31.07.2018Александровский сад в Тобольске нужно вписать в исторический контекст, считает Моор
13:41 31.07.2018Музей семьи императора Николая II в Тобольске станет центром притяжения паломников и туристов, считает Александр Моор
12:59 31.07.2018Александр Моор: новые производства в Тобольске, работающие на сырье СИБУРа, получат господдержку
11:53 31.07.2018Александр Моор: благоустройство и ремонт дорог должны идти качественно и в срок