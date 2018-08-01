Александр Моор встретился с заслуженными тоболяками

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Успешная реализация планов и программ по развитию региона и муниципалитетов - главная задача власти. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на встрече с ветеранами в Тобольске.

"Тобольск - удивительный город, говорю это совершенно искренне. Впервые я побывал здесь еще в школьные годы, участвуя в соревнованиях по лыжным гонкам. И с тех пор я не раз приезжал в Тобольск. В последние 10-15 лет город очень здорово развивается", - отметил Александр Моор.

Врио губернатора назвал своей главной задачей обеспечение преемственности политики власти, а значит, успешную реализацию планов и программ по развитию региона в целом и Тобольска - в частности.

"У Тобольска - особый статус. Его самая главная отличительная черта - богатейшая история. Необходимо не только восстанавливать исторические здания, но и формировать в городе благоприятную среду для жизни. У Тобольска есть огромный потенциал для того, чтобы стать российской туристической жемчужиной", - подчеркнул Александр Моор, напомнив, что правительство региона приобрело восемь современных, комфортабельных железнодорожных вагонов, оформленных в фирменном стиле туристических проектов "Императорский маршрут" и "Visit Tyumen".

Врио губернатора напомнил, что на Тобольской промышленной площадке компания СИБУР успешно реализует крупнейший в регионе инвестиционный проект. В результате древний сибирский город стал флагманом российской нефтехимии.

"При этом СИБУР не только вкладывает значительные средства в развитие производства, но и очень активно участвует в социальном развитии Тобольска. Компания готова инвестировать в инфраструктурные проекты, привлекая для этого лучших архитекторов и дизайнеров. У нас есть совместный план строительства и реконструкции большого количества объектов. Например, уже началось возведение средней школы в 15 микрорайоне", - сообщил Александр Моор.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Майер рассказал участникам встречи, что именно Александр Моор, работая в должности заместителя губернатора Тюменской области, более десяти лет назад вел переговоры с первой делегацией компании СИБУР, которая искала место для реализации инвестпроекта в сфере нефтегазохимии. В результате выбор компании пал на Тобольск, и в город пришли миллиардные инвестиции.

Отвечая на вопросы ветеранов, Александр Моор рассказал, что проект строительства бассейна в Тобольске уже проходит экспертизу. В сентябре будет проведен конкурс по выбору подрядчика. К концу 2019 года бассейн будет построен. Напомним, решение о строительстве этого спортивного объекта было принято горожанами в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

"Рейтинговое голосование, определившее приоритеты жителей по строительству социальных объектов, проходило во всех муниципалитетах региона. Все взятые на себя обязательства мы выполним", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора рассказал ветеранам о планах реконструкции и благоустройства подгорной части Тобольска и молодежном проекте по возрождению Аптекарского сада. Александр Моор заверил тоболяков в том, что в городе и регионе будет продолжена программа переселения людей из аварийного и ветхого жилья.

Председатель Тобольского городского совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь рассказал, что благодаря грантовой поддержке регионального правительства ветеранская организация, в которую входят более 10 тыс. человек, успешно проводит важные социальные мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей и воспитание подрастающего поколения.

"Наши ветераны пользуются огромным уважением тоболяков и активно участвуют в жизни города, оказывая значительную помощь органам власти", - отметил глава администрации Тобольска Владимир Мазур. По его словам, в ходе рабочих встреч с врио главы региона обсуждались наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития и благоустройства города.

Александр Моор вручил тобольским ветеранам награды за активное участие в общественной жизни города и региона. Благодарность губернатора Тюменской области объявлена Галине Осиповой и Валентине Петуховой.

Врио губернатора подчеркнул, что готов поддержать идеи и инициативы жителей Тобольска, направленные на дальнейшее развитие древней столицы Сибири.

Евгений Бабенко