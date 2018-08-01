В Тюменской области капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом

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В Тюменской области продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Так, на днях работы завершены еще на 31 объекте, включенном в краткосрочный план вышеуказанной программы, сообщает фонд содействия реформированию ЖКХ.

Из них 16 зданий сданы в Ишиме, три – в Тюмени, по четыре — в Тобольске и Заводоуковском городском округе, два дома — в Казанском районе и по одному – в Аромашевском и Тюменском районах.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, на этих объектах отремонтировано 35 конструктивных элементов, в том числе кровли, фасады, подвалы, фундаменты и внутридомовые инженерные системы.

Приемочная комиссия, в состав которой включены специалисты регионального оператора, представители областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных органов власти, управляющих компаний и собственники жилья, подтвердила качество проведенных работ.

Согласно информации, предоставленной региональным Фондом капремонта, в городах Тобольске, Ишиме, Тюмени на сегодняшний день выполняется самый большой объем ремонтных работ. К сдаче готовится проектная документация по 81 дому, по 40 домам подготовка проектной документации завершена, на очереди конкурс по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.