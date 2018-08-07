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В Тюменской области досрочно выполнен первый этап программы ликвидации аварийного жилья

Экономика, 10:10 07 августа 2018

Фото www.minstroyrf.ru

Первый этап программы ликвидации аварийного жилья завершен на восемь месяцев раньше установленного президентом срока в Тюменской области.

Об этом сообщил начальник Главного управления строительства – главный архитектор Тюменской области Сергей Шустов, который на пресс-конференции подвел итоги первого полугодия 2018 года в сфере строительства.

"Людям, проживающим в домах, признанных аварийным на 1 января 2012 года, предоставлено новое жилье, - отметил он. - Сейчас руководитель региона поставил задачу на следующие пять лет: ликвидировать жилой фонд, призванный аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2016 года. Такого жилья у нас насчитывается 174 тысячи квадратных метров".

19 тысяч из них, по данным Главного управления строительства, будут снесены в этом году, а их жильцы переедут в новые благоустроенные квартиры.

В настоящее время, как сообщил Сергей Шустов, Минстрой разрабатывает новую программу переселения из аварийного фонда. В нее войдут все дома, признанные аварийными после 2016 года.

Борис Олейник

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# ветхое и аварийное жилье , Минстрой , Сергей Шустов

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