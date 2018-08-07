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В Тюменской области не будет деревянных школ

Экономика, 10:54 07 августа 2018

Фото admtyumen.ru

В Тюменской области разработан проект типовой малокомплектной школы. Такие школы придут на смену деревянным постройкам в тюменских деревнях и селах.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления строительства – главный архитектор Тюменской области Сергей Шустов.

"Сейчас мы готовим техническое задание на привязку проектной документации 12 малокомплектных школ", - пояснил он.

В Тюменской области по программе замены ветхих школ, действующей с 2013 года, построено 10 новых образовательных учреждений, включая школу в селе Тукуз Вагайского района, открытую 31 августа 2017 года.

Руководитель региона поставил задачу за три года заменить на современные все здания деревянных школ, оставшиеся в небольших населенных пунктах. По данным областного департамента образования и науки, на конец 2017 года школ, расположенных в деревянных зданиях и нуждающихся в замене, было 33.

Борис Олейник

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# малокомплектные школы , Сергей Шустов , строительство школ

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