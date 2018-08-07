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Левый берег Туры приспособят для семейных прогулок и отдыха

Экономика, 12:32 07 августа 2018

Фото "Тюменская линия"

Набережная на левом берегу Туры в Тюмени будет заметно отличаться от построенной на правом. Она, по словам начальника Главного управления строительства – главного архитектора Тюменской области Сергея Шустова, будет больше приспособлена для семейных прогулок, отдыха и занятием спортом.

"На левом берегу будет больше зеленых зон, - пояснил он, - там будут удобные парковки, трассы для катания на велосипедах и скейтах".

Проект левобережной набережной Туры, по словам Сергея Шустова, сейчас проходит экспертизу достоверности стоимости.

Борис Олейник

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# благоустройство , левый берег , набережная , Сергей Шустов

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