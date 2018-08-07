РН-Уватнефтегаз построит высоковольтную ЛЭП в Уватском районе в ноябре 2018 года

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РН-Уватнефтегаз в ноябре 2018 года введет в строй в Уватском районе транзитную высоковольтную линию электропередачи 220 кВ, которая соединит энергетической цепью четыре хаба Уватского проекта – Восточный, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, сообщает администрация Уватского района.

Как сообщил главный инженер ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Седов, запуск проекта ВЛ означает отказ предприятия от дизельной генерации электроэнергии и частично от газовой. "В дальнейшем совместно с администрацией муниципального образования мы будем прорабатывать вопрос о возможности подключения к сети отдаленных населенных пунктов, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера", – сообщил он.

Общая протяженность ВЛ-220 составит почти 330 км. К линии электропередач будут подключены основные месторождения и их инфраструктурные объекты – буровые установки, фонд добывающих скважин, базы производственного обслуживания, вахтовые жилые комплексы.

"Уватский район – самое крупное по территории муниципальное образование. Без постоянного электроснабжения сегодня здесь проживают люди более чем в 10-ти населенных пунктах. И, если обеспечение электроэнергией села Тугалово мы связываем с развитием производства Сургутнефтегаза, то наши поселения КМНС ориентируются на Роснефть. Пока нет четкого механизма подключения хантыйских поселков к ВЛ-220, но сам факт ввода в эксплуатацию этого стратегического объекта – первый шаг к достижению наших целей", – прокомментировал Сергей Путмин.