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Упоровские аграрии готовятся к началу обмолота озимой пшеницы

Экономика, 15:16 07 августа 2018

krimm.ru

Агрономическая служба агрофирмы "КРиММ" объявила о 100% готовности к началу обмолота озимой пшеницы сорта "Новосибирская-51".

Зерноуборочные комбайны выйдут в поля 10 августа. Ожидаемая урожайность, сообщается на официальном сайте компании, не менее 40 ц/га.

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# АПК , КРиММ , Упоровский район

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