Александр Моор: комфортная городская среда должна быть одинаковой во всех городах региона
Работу администрации Ялуторовска по благоустройству дворовых городских территорий положительно оценил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.
Он осмотрел площадку, прилегающую к многоквартирным жилым домам на ул. Революции, 123 и 123а.
Работы здесь были начаты в сентябре 2017 года. Завершил их подрядчик 30 июня 2018 года. Все выполнено в полном объеме, ведется оформление объекта в муниципальную собственность.
На участках проведена ливневая канализация, появились универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, пешеходные дорожки, выложенные брусчаткой, и пандусы для маломобильных групп.
В общей сложности за период с лета 2017 года по 2018 год в Ялуторовске преобразятся 16 дворов.
"Программа благоустройства дворовых территорий принципиально важна для всех городов региона. Вне зависимости от того, в областном центре живет человек или в другом городе, комфортная городская среда должна быть везде одинаковой и жители должны себя чувствовать по-настоящему горожанами. По опыту Тюмени мы знаем, что работа по созданию дворовых территорий и зеленых уголков с воодушевлением воспринимается жителями и позитивно ими оценивается. Мы не делаем частичных ремонтов, работаем комплексно, учитываем мнение и потребности людей. По моим ощущениям, подход к этому у руководства Ялуторовска грамотный", - поделился мнением Александр Моор.
Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал, что в следующем году в планах администрации сохранить те же темпы благоустройства.
Дарья Казакова