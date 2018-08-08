Александр Моор: комфортная городская среда должна быть одинаковой во всех городах региона

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

Работу администрации Ялуторовска по благоустройству дворовых городских территорий положительно оценил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Он осмотрел площадку, прилегающую к многоквартирным жилым домам на ул. Революции, 123 и 123а.

Работы здесь были начаты в сентябре 2017 года. Завершил их подрядчик 30 июня 2018 года. Все выполнено в полном объеме, ведется оформление объекта в муниципальную собственность.

На участках проведена ливневая канализация, появились универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, пешеходные дорожки, выложенные брусчаткой, и пандусы для маломобильных групп.

В общей сложности за период с лета 2017 года по 2018 год в Ялуторовске преобразятся 16 дворов.

"Программа благоустройства дворовых территорий принципиально важна для всех городов региона. Вне зависимости от того, в областном центре живет человек или в другом городе, комфортная городская среда должна быть везде одинаковой и жители должны себя чувствовать по-настоящему горожанами. По опыту Тюмени мы знаем, что работа по созданию дворовых территорий и зеленых уголков с воодушевлением воспринимается жителями и позитивно ими оценивается. Мы не делаем частичных ремонтов, работаем комплексно, учитываем мнение и потребности людей. По моим ощущениям, подход к этому у руководства Ялуторовска грамотный", - поделился мнением Александр Моор.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал, что в следующем году в планах администрации сохранить те же темпы благоустройства.

Дарья Казакова