Билеты на "Стальной характер" разыграют вечером 8 августа

Экстремальный забег "Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия" Экстремальный забег "Стальной характер". Фото ИА "Тюменская линия"

Билеты на участие в экстремальном забеге "Стальной характер" достанутся стойким претендентам, которые выполнят комплекс заданий на набережной Туры у Масловского взвоза 8 августа в 20 часов.

Желающим предстоит отжиматься, приседать и прыгнуть со скакалкой не меньше 30 раз, сообщают организаторы. Тренер оценит качество упражнений, а лучшим из лучших вручит заветные промокоды на бесплатное участие в забеге, сообщают организаторы. В проверке на прочность смогут принять участие все желающие.

Дополним, тренировка к забегу начнется в 19 часов 8 августа.

В этот раз "Стальной характер" пройдет в новом формате. Впервые участники могут выбрать дистанцию трассы в 5 или 10 км, а также установить личный зачет по времени. На первой дистанции участников забега ждет 20 испытаний различной сложности, на второй – на пять больше. От этого зависит, в какой категории участник будет выступать: "любитель" или "профессионал".

Все бегуны "Стального характера" получат стартовый пакет участника – фирменную медаль тюменской серии, сертификат участника и силиконовый браслет. Лучшие профи получат денежные призы: от 5 до 50 тыс. рублей.

В Тюменской области проект "Стальной характер" является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл", которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства Тюменской области.

В 2018 году забеги уже прошли в Краснодаре, Воронеже, Тольятти, Томске, Сургуте и Тобольске. Всего на сталь свой характер провели более 12 тыс. россиян.

Напомним, экстремальный забег "Стальной характер" в Тюмени состоится 11 августа в центре "Жемчужина Сибири". Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятия проекта можно на официальном сайте steelcharacter.ru