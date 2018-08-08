  • 8 августа 20188.08.2018среда
  • USD63,5425
    EUR73,5632
  • В Тюмени 23..25 С 0 м/с ветер западный

Предприниматель из Уватского района на 65% увеличил площади посева

Экономика, 15:16 08 августа 2018

Фото Минсельхоз РФ

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Красном Яре Уватского района Евгений Шпинев в этом году на 65% увеличил площади посева и засеял зерновыми культурами 132 гектара. Сейчас предприниматель, как сообщает пресс-служба администрации района, занимается оформлением участка под строительство сушилки и склада для зерна.

"Люди в районе постепенно возвращаются к сельхозпроизводству, - считает депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев, побывавший на уватской земле с деловой поездкой. - Стали распахивать площади, которые ранее пустовали, и засевать их зерном и многолетними травами".

В Уватском районе в 2018 году площадь посева зерновых культур увеличена на 10% и составила 312 гектаров. Впервые предприниматель из Осинника Людмила Толстогузова засеяла 20 гектаров овсом и многолетними травами под покров, а предприниматель из села Демьянское Сергей Митрофанов – 60 гектаров овсом и пшеницей.

Депутат считает, что дальнейшего развития сельского хозяйства в районе, нужно привлечь на территорию крупного сельхозпроизводителя.

"Это даст возможность частнику, который занимается сенозаготовкой или заготовкой зерна, обрести рынок сбыта. А будет рынок сбыта, будет и заработок", – уверен Юрий Конев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , крестьянско-фермерское хозяйство , облдума , Уватский район , Юрий Конев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:27 08.08.2018Новые соглашения и контракты с уфимцами и челябинцами заключили тюменские предприниматели
15:16 08.08.2018Предприниматель из Уватского района на 65% увеличил площади посева
11:58 08.08.2018"Тюменская марка-2018" пройдет с размахом
10:41 08.08.2018Строительные материалы и оборудование для "ЗапСибНефтехима" поставляет 81 предприятие России