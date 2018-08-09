В Тюменской области выросли цены на вторичное жилье

Фото ЦИАН Фото ЦИАН

Тюменский регион поднялся на девятое место с 19 в Топе цен регионов России на вторичное жилье, составленном ЦИАН.

По данным агентства недвижимости, Тюменская область совершила самый большой рывок и запрыгнула в первую десятку: год назад регион занимал 19 место, а сегодня поднялся на 10 строчек до девятой позиции. Самый дорогой лот в Тюмени – это двухуровневая квартира площадью 250 кв. м, оформленная в стиле английской классики. Стоимость квартиры – 75 млн рублей.

Тюменскому региону в десятке удалось обойти Самарскую область. Они поднялись с 17 места на 10, самый дорогой лот Самары – квартира площадью 600 кв. м в историческом центре города стоимостью 69,5 млн рублей.

Строчку выше Тюмени занимают соседи, правда, убавившие аппетиты на вторичку: на восьмом месте – Свердловская область. Самый дорогой на сегодняшний день объект ЦИАН в Екатеринбурге – это двухуровневый пентхаус площадью 429 кв. м. Лот расположен в клубном доме "Тихвинъ". В квартире выполнена дорогая отделка в классическом стиле, есть терраса площадью 150 кв. м. Обойдется объект в 102,48 млн рублей. При этом год назад Екатеринбург занимал седьмую строчку с показателем 97 млн рублей. То есть, несмотря на появление в продаже более дорогого лота, Свердловская область потеряла одну позицию.

Казань в рейтинге 2017 года находилась за пределами Топ-10 рейтинга, занимая 13 позицию. В 2018 году в продажу поступил новый лот, повысивший максимальную планку для вторичного рынка региона более чем в 2,5 раза. За 119 млн рублей в столице Татарстана предлагается двухуровневый пентхаус площадью 320 кв. м рядом с набережной Казанки и Казанским кремлем. В итоге регион поднялся в рейтинге на пять строк.

Значительно улучшил свою позицию относительно прошлогоднего рейтинга город федерального значения Севастополь – он поднялся с 10 на шестое место. Самая дорогая квартира в этой локации обойдется в 120 млн рублей. Лот площадью 268 кв. м с отделкой в классическом стиле находится в клубном доме на шесть квартир рядом с заповедником Херсонес-Таврический и Владимирским собором.

Пятерка лидеров в целом не изменилась. На пятом месте осталась Республика Крым. Как и год назад, самым дорогим лотом на полуострове является пентхаус площадью 264,89 кв. м на последнем этаже гостиницы "Вилла Елена". На территории отеля 1912 года постройки есть приватный парк, а с террас и из окон апартаментов на последнем этаже открываются виды на море. Год назад стоимость лота составляла 186,32 млн рублей, а сегодня – 203,19 млн рублей. Таким образом, он подорожал на 9,1 %.

На третьем и четвертом местах рейтинга произошла рокировка – Московская область и Краснодарский край поменялись местами. Причем в обоих локациях звание самых дорогих сохранили те же объекты, что и год назад. Но в Подмосковье стоимость лота выросла за счет курсовых разниц, а в Сочи самая дорогая квартира упала в цене более чем в 2,5 раза.

В Сочи ценовой максимум принадлежит роскошному пентхаусу на последних этажах жилого комплекса "Александрийский маяк". Квартира площадью 434 кв. м отделана в морской стилистике и напоминает интерьеры дорогих яхт. В настоящий момент стоимость лота составляет 220 млн рублей, однако год назад объект оценивался в 581,29 млн рублей.

В Московской области самый дорогой лот – это трехуровневая квартира площадью 450 кв. м на территории пансионата "Петрово-Дальнее". Лот оформлен в классическом английском стиле с обилием декоративных элементов из ценных пород дерева. Его стоимость – 285,74 млн рублей (261,58 млн рублей в 2017 году).

Второе место у Санкт-Петербурга и квартиры стоимостью 580,45 млрд рублей. Это лот площадью 443 кв. м с уникальной отделкой и инженерным оснащением высочайшего уровня. Он расположен в жилом комплексе "Пятый элемент" на Крестовском острове на берегу Южного пруда. Позиция Санкт-Петербурга также осталась без изменений, однако максимальная планка на "вторичке" опустилась почти на 150 млн рублей. При этом год назад разница с Москвой составляла менее трех раз, сегодня – более четырех.

Самый дорогой лот с отделкой на вторичном рынке Москвы – это уникальная многоуровневая квартира в составе клубного дома "Молочный 1". Ее площадь составляет 1 тыс. кв. м, над дизайн-проектом этого пространства работал знаменитый архитектор Юрий Григорян, по проекту которого построен и весь жилой комплекс. В квартире, которая больше напоминает отдельную виллу в центре Москвы, есть бассейн, сауна, терраса, каминный зал, гараж на пять автомобилей, зимний сад. Обойдется данный лот в 2,54 млрд рублей.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Москва сохранила первую позицию, причем максимальная планка была повышена более чем на полмиллиарда рублей – год назад столицу представляла квартира стоимостью 2,03 млрд рублей.

За год из первой двадцатки выбыли пять регионов: Кемеровская, Томская, Тверская и Воронежская области, а также Пермский край. Их места заняли Республика Башкортостан, Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Орловская области. Причем последняя попала в Топ-20, прибавив сразу 32 позиции: годом ранее максимальный ценник в Орлове был зафиксирован на уровне 17,5 млн рублей, сегодня – на отметке в 50 млн рублей.